На Украине утвердили систему военного образования по стандартам НАТО и ЕС
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«Мною подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования... Необходимы эффективные инструменты для её управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС», — написал он в Telegram.
По словам Павлюка, новая стратегия позволит выявить проблемы, расставить приоритеты и распределить полномочия.
Ранее Североатлантический альянс представил рекомендации по реформам на Украине на пути к членству страны в НАТО.
Кроме того, альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.