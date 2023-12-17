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На Украине утвердили систему военного образования по стандартам НАТО и ЕС

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Первый замглавы Минобороны Украины Александр Павлюк сообщил об утверждении в стране стратегии менеджмента системы военного образования в соответствии с требованиями НАТО и ЕС.
На Украине утвердили систему военного образования по стандартам НАТО и ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Libkos

«Мною подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования... Необходимы эффективные инструменты для её управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС», — написал он в Telegram.

По словам Павлюка, новая стратегия позволит выявить проблемы, расставить приоритеты и распределить полномочия.

Ранее Североатлантический альянс представил рекомендации по реформам на Украине на пути к членству страны в НАТО.

Кроме того, альянс и украинские власти подписали программу сотрудничества на следующий год.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что вступление Украины в НАТО в любом виде неприемлемо для России.

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