В Вооружённых силах Украины рассказали, что на левом берегу Днепра в Херсонской области происходят «жестокие и тщетные» бои.

Об этом пишет газета The New York Times.

«Солдаты и морпехи, принимавшие участие в переправах, охарактеризовали это наступление как жестокое и тщетное», — говорится в публикации.

Военнослужащие ВСУ также рассказали газете, что на этом участке фронта украинская армия сталкивается с большими потерями. Кроме того, они пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны командования.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что просил не спешить выдавливать ВСУ из Крынок, где противник несёт потери.