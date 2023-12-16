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Журналист Times Пэррис призвал Запад начать мирные переговоры по Украине

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Журналист Мэттью Пэррис заявил, что западным странам необходимо поддержать проведение мирных переговоров по Украине, потому что украинский конфликт не может продолжаться до бесконечности.
Журналист Times Пэррис призвал Запад начать мирные переговоры по Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в статье для газеты The Times.

«Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка», — говорится в публикации. 

Пэррис подчеркнул, что украинские власти должны объяснить своим гражданам, почему мир необходимо заключить именно сейчас.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.

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