Журналист Мэттью Пэррис заявил, что западным странам необходимо поддержать проведение мирных переговоров по Украине, потому что украинский конфликт не может продолжаться до бесконечности.

Об этом он написал в статье для газеты The Times.

«Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться. Это не может продолжаться вечно. Как только это будет признано, должна быть заключена сделка», — говорится в публикации.

Пэррис подчеркнул, что украинские власти должны объяснить своим гражданам, почему мир необходимо заключить именно сейчас.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.