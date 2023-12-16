В Казахстане из снежных заторов на дорогах спасли свыше 5 тысяч человек

В МЧС Казахстана заявили, что из снежных заторов на дорогах в Туркестанской и Жамбылской областях страны спасли свыше 5 тыс. человек.

«Аварийно-спасательные работы на автодорогах Туркестанской и Жамбылской областей завершены. Принятыми мерами из остановившегося в снежных заторах автотранспорта спасено и эвакуировано свыше 5 тыс. человек», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что в Жамбылской, Туркестанской, Абайской и Жетысуской областях страны из-за непогоды закрыто движение для всех видов автотранспорта на пяти участках дорог республиканского значения и четырёх — регионального.

Ранее сообщалось, что форма пожарного в Казахстане покрылась коркой льда после того, как он завершил тушение пожара в сильный мороз.