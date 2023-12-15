«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке Украины
Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что теплоэлектростанция получила повреждение на востоке Украины.
- AFP
- © Genya SAVILOV
Об этом компания написала в Telegram.
«Есть повреждения оборудования», — говорится в сообщении.
Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предрёк Украине напряжённые недели в области энергетики.
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