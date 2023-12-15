«Укрэнерго» сообщила о повреждении ТЭС на востоке Украины

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что теплоэлектростанция получила повреждение на востоке Украины.

Об этом компания написала в Telegram.

«Есть повреждения оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предрёк Украине напряжённые недели в области энергетики.