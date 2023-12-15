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Политолог Караччоло считает Украину несостоявшимся государством

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Директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноимённой школы геополитики Лучо Караччоло заявил, что Владимир Зеленский проигрывает в конфликте, а Украина не вернёт утраченные территории.
Политолог Караччоло считает Украину несостоявшимся государством
  • AP
  • © Libkos

В интервью газете La Stampa он отметил, что в скором времени Украина станет несостоявшимся государством, страна уже лишилась трети своего населения, которое не вернётся обратно.

«Она зависит от США и ЕС, и это будет иметь политические и экономические издержки, особенно для Европы», — добавил Караччоло.

Политик подчеркнул, что США с начала 2000-х годов спонсировали антироссийские силы на Украине.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится в нелёгком положении на данном этапе конфликта.

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