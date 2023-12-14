Экс-командующий силами НАТО Ставридис: ВСУ не справляются с российской армией

Бывший верховный главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что в военной подготовке украинская армия проигрывает российским бойцам.

Об этом он написал в колонке для агентства Bloomberg.

«Армии (ВС России. — RT)... закалились, превратившись в способных защитников за поясами мин, барьеров и танков — всё это защищено авиационной силой, с которой не может равняться Украина», — написал Ставридис.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ писало, что российские военные превосходят украинские силы по количеству FPV-беспилотников в зоне спецоперации.