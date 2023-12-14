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Экс-командующий силами НАТО: Киев может отказаться от притязаний на Крым

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Существует вероятность, что Украине придётся отказаться от притязаний на Крым и ряд других территорий России. Такое мнение высказал экс-командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Экс-командующий силами НАТО: Киев может отказаться от притязаний на Крым
  • РИА Новости

В своей колонке для агентства Bloomberg он отметил, что сценарий, при котором ВСУ смогут одолеть ВС России, кажется маловероятным.

«Возможно, (Владимир) Зеленский мог бы рассмотреть временную или даже постоянную сдачу Крыма и «сухопутного моста», соединяющего его с Россией, в обмен на согласие с членством Киева в ЕС и Организации Североатлантического договора», — предположил он.

Ранее сообщалось, что главу СНБО Украины Алексея Данилова разозлил вопрос о провале наступления ВСУ на укрепления ВС России.

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