Наев: на северной границе Украины началась установка «зубов дракона»

Работа по установке бетонных противотанковых заграждений, так называемых «зубов дракона», началась на севере Украины. Об этом сообщил 14 декабря командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, оборонительные рубежи и позиции первой и второй полосы оборудуются «на наиболее опасных направлениях» в Черниговской области Украины.

«В частности, там устанавливают так называемые зубы дракона», — отметил Наев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в случае возникновения угрозы на подготовленные оборонительные рубежи будут направлены дополнительные силы.

Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что из 1 млн солдат ВСУ воюют лишь 300 тыс.