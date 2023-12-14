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Наев: на северной границе Украины началась установка «зубов дракона»

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Работа по установке бетонных противотанковых заграждений, так называемых «зубов дракона», началась на севере Украины. Об этом сообщил 14 декабря командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.
Наев: на северной границе Украины началась установка «зубов дракона»
  • AP

По его словам, оборонительные рубежи и позиции первой и второй полосы оборудуются «на наиболее опасных направлениях» в Черниговской области Украины.

«В частности, там устанавливают так называемые зубы дракона», — отметил Наев в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что в случае возникновения угрозы на подготовленные оборонительные рубежи будут направлены дополнительные силы.

Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что из 1 млн солдат ВСУ воюют лишь 300 тыс.

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