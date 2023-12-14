Наев: на северной границе Украины началась установка «зубов дракона»
- AP
По его словам, оборонительные рубежи и позиции первой и второй полосы оборудуются «на наиболее опасных направлениях» в Черниговской области Украины.
«В частности, там устанавливают так называемые зубы дракона», — отметил Наев в своём Telegram-канале.
Он также добавил, что в случае возникновения угрозы на подготовленные оборонительные рубежи будут направлены дополнительные силы.
Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что из 1 млн солдат ВСУ воюют лишь 300 тыс.