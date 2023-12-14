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Путин: если Молдавия хочет, как ФРГ, получать газ на 30% дороже — пожалуйста

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Президент России Владимир Путин заявил, что если у властей Молдавии есть лишние деньги для покупки энергоносителей у России дороже, то пусть так и делают.
Путин: если Молдавия хочет, как ФРГ, получать газ на 30% дороже — пожалуйста
  • AP

По его словам, для России не имеет большой ценности присутствие Молдавии в СНГ, однако Москва готова сотрудничать с этой республикой и ни от кого не «отпихивается».

Он отметил, что Молдавия является одной из самых бедных стран Европы. Недавно она была беднейшей страной Европы, но сейчас это место заняла Украина, рассказал Путин.

«Если беднейшая страна Европы получает у нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая сейчас получает энергоносители из Соединённых Штатов на 30% дороже, чем раньше из России, ну, пожалуйста. Если у них есть лишние деньги, пусть делают так», — сказал президент. 

Путин добавил, что это касается и других направлений, например рынка сельхозпродукции. 

Также Путин заявил, что многие люди в европейских странах и Соединённых Штатах считают, что Россия всё делает правильно.

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