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Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на €80 млн

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Власти Эстонии направят Украине очередной пакет военной помощи на €80 млн, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур.
Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи на €80 млн
  • РИА Новости

По его словам, в новый пакет войдёт большое число противотанковых ракет Javelin, пулемёты, боеприпасы для стрелкового оружия, наземная и водная техника и водолазное оборудование, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Певкур добавил, что точный объём и детали поставок не разглашаются из соображений безопасности.

Ранее глава Военного комитета Европейского союза генерал Роберт Бригер, заявил, что ЕС намерен обучить 40 тыс. военных ВСУ к весне.

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