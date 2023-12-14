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Спикер Рады Стефанчук обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры

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Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук использовал цитату сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры для обоснования права Украины присоединиться к ЕС.
Спикер Рады Стефанчук обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры
  • РИА Новости

В своей соцсети он написал, что страна приняла все законы и провела реформы, которые требовал Брюссель для начала переговоров с Киевом о вступлении.

Стефанчук завершил своё сообщение словами: «Никто не имеет права остановить идею, время которой пришло».

Как отмечает ТАСС, фраза является переиначенными словами Бандеры, сказанными им об украинском национализме.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал вопрос денацификации Украины актуальным.

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