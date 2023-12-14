Глава СНБО Украины: заседания ставки главнокомандующего проходят горячо

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что заседания ставки главнокомандующего проходят горячо.

«На каждом заседании ставки происходят дискуссии, доклады. И конечно, порой там очень-очень горячо, если не сказать, что на каждом заседании», — сказал он в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, кем и для чего раскачивается тема отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.

По словам Данилова, информация о расколе между военным и политическим руководством Украины является беспочвенной. Он признал, что спорные вопросы в кругах руководства есть и не по всем направлениям имеются решения.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяну Безуглую сообщило, что Залужный должен уйти с должности из-за отсутствия плана действий на будущий год.