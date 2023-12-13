Украинский депутат предложил штрафовать за унижение по «языковому признаку»

Украинский депутат Александр Юрченко внёс в Верховную раду законопроект, предлагающий административную ответственность за унижение по языковому признаку.

Автор документа заявляет, что граждане имеют право пользоваться любым языком в повседневной жизни, а «события последних дней» показывают, что всё чаще люди подвергаются дискриминации «по языковому признаку».

Депутат предлагает штрафовать за подобные унижения минимум на 3,4 тыс. гривен, а также принуждать к общественным работам, пишет РИА Новости.

8 декабря Верховная рада Украины приняла законопроект о нацменьшинствах, который ужесточает ограничение на использование русского языка.

Как считает спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, Киев не признаёт существования русского нацменьшинства, а права русских на Украине должны быть ущемлены.