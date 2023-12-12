МИД России: миссия ЕС в Армении усилит напряжённость в регионе
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«Само её появление в Армении совершенно бесполезный шаг с точки зрения содействия армяно-азербайджанскому урегулированию», — сказал он ТАСС.
Российская сторона убеждена, что расширение миссии Евросоюза будет «абсолютно бесполезным и не даст никакого результата с точки зрения содействия азербайджано-армянскому урегулированию», отметил Галузин.
«Ничего нового Евросоюз в Закавказье не привносит, привносит только дополнительную напряжённость и недоверие», — сказал замминистра.
Накануне министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение увеличить численность своей гражданской миссии объединения в Армении на 50%.