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Захарова: гарантировать благополучие Украины мог только Путин

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гарантировать благополучие Украины мог только российский президент Владимир Путин.
Захарова: гарантировать благополучие Украины мог только Путин
  • © МИД России

«Если разобраться, то человеком, который действительно, по-настоящему гарантировал целостность Украины, её будущее, её развитие, добрососедские отношения и благополучие и искренне этого хотел, был президент нашей страны», — сказала она в беседе с телеканалом «360».

Как подчеркнула Захарова, глава государства на протяжении семи лет делал всё для реализации Минских соглашений, но взамен получил «гримасы, огрызания и оскорбления» со стороны Украины.

«Трагедия Украины заключается в том, что за 30 лет её суверенитета никто из стоявших у серьёзной власти не был готов посвятить свою судьбу стране и народу», — добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие неудачи, которые терпит Украина на фронте, ведут к раскачиванию авторитета власти в Киеве.

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