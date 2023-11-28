Спикер парламента Армении: Ереван признаёт Нагорный Карабах в составе Азербайджана

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что карабахского вопроса для Еревана больше не существует.

«Что значит «решён ли арцахский вопрос»? В чем разрешённость или неразрешённость арцахского вопроса? У Республики Армении подобного вопроса сейчас нет. Республика Армения полностью защищает территориальную целостность Азербайджана, в состав которого входит Нагорный Карабах», — заявил Симонян.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные страны предпринимают попытки дестабилизировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.