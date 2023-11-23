Эксперт Кущ: переход экономики Украины на военные рельсы разрушит страну
«Это закончится катастрофой буквально через несколько месяцев», — сказал эксперт.
Кущ отметил, что сектор услуг составляет основную часть ВВП, но его нельзя перевести на военные рельсы.
По его словам, в стране прекратится поступление налогов, так как резко упадёт потребление из-за отсутствия точек сбора этих налогов.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Украина является банкротом.
Также Еврокомиссия заявила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году.