Эксперт Кущ: переход экономики Украины на военные рельсы разрушит страну

Экономист Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву выразил мнение, что переход украинской экономики на военные рельсы разрушит страну.

«Это закончится катастрофой буквально через несколько месяцев», — сказал эксперт.

Кущ отметил, что сектор услуг составляет основную часть ВВП, но его нельзя перевести на военные рельсы.

По его словам, в стране прекратится поступление налогов, так как резко упадёт потребление из-за отсутствия точек сбора этих налогов.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Украина является банкротом.

Также Еврокомиссия заявила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году.