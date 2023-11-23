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Эксперт Кущ: переход экономики Украины на военные рельсы разрушит страну

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Экономист Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву выразил мнение, что переход украинской экономики на военные рельсы разрушит страну.

«Это закончится катастрофой буквально через несколько месяцев», — сказал эксперт.

Кущ отметил, что сектор услуг составляет основную часть ВВП, но его нельзя перевести на военные рельсы.

По его словам, в стране прекратится поступление налогов, так как резко упадёт потребление из-за отсутствия точек сбора этих налогов.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Украина является банкротом.

Также Еврокомиссия заявила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году.

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