Politico: ЕС может начать покупать снаряды вне блока, если не отправит ВСУ 1 млн
- РИА Новости
По его словам, на текущий момент Европа не провалила план по передаче снарядов, однако если это случится, то ЕС готов подстроиться и начать закупки у других государств.
Указывается, что Запад в первую очередь старается учитывать собственные интересы и стимулировать местных производителей нарастить выпуск боеприпасов, однако в то же время «знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.