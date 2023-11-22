Politico: ЕС может начать покупать снаряды вне блока, если не отправит ВСУ 1 млн

Европейские страны могут начать закупать боеприпасы для Украины вне объединения, если не справятся с обещанием по поставке 1 млн Киеву к марту 2024 года, говорится в статье Politico, которая ссылается на высокопоставленного французского дипломата.

По его словам, на текущий момент Европа не провалила план по передаче снарядов, однако если это случится, то ЕС готов подстроиться и начать закупки у других государств.

Указывается, что Запад в первую очередь старается учитывать собственные интересы и стимулировать местных производителей нарастить выпуск боеприпасов, однако в то же время «знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины».

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.