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Politico: ЕС может начать покупать снаряды вне блока, если не отправит ВСУ 1 млн

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Европейские страны могут начать закупать боеприпасы для Украины вне объединения, если не справятся с обещанием по поставке 1 млн Киеву к марту 2024 года, говорится в статье Politico, которая ссылается на высокопоставленного французского дипломата.
Politico: ЕС может начать покупать снаряды вне блока, если не отправит ВСУ 1 млн
  • РИА Новости

По его словам, на текущий момент Европа не провалила план по передаче снарядов, однако если это случится, то ЕС готов подстроиться и начать закупки у других государств.

Указывается, что Запад в первую очередь старается учитывать собственные интересы и стимулировать местных производителей нарастить выпуск боеприпасов, однако в то же время «знают, как проявлять гибкость в поддержке Украины».

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке ВСУ 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

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