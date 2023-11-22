Совфед одобрил закон о выплатах старшим родственникам всех погибших бойцов СВО
- РИА Новости
Как указывает ТАСС, согласно новым нормам, компенсационные выплаты будут полагаться фактическим воспитателям (старшим родственникам) бойцов, погибших в ходе прохождения службы в первые месяцы СВО или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений или заболеваний.
Речь идёт о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 года.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО.