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Совфед одобрил закон о выплатах старшим родственникам всех погибших бойцов СВО

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Сенаторы Совета Федерации проголосовали за законопроект, который распространяет практику выплат по обязательному государственному страхованию на старших родственников всех бойцов, погибших во время СВО.
Совфед одобрил закон о выплатах старшим родственникам всех погибших бойцов СВО
  • РИА Новости

Как указывает ТАСС, согласно новым нормам, компенсационные выплаты будут полагаться фактическим воспитателям (старшим родственникам) бойцов, погибших в ходе прохождения службы в первые месяцы СВО или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений или заболеваний.

Речь идёт о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО.

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