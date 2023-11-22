Совфед одобрил закон о выплатах старшим родственникам всех погибших бойцов СВО

Сенаторы Совета Федерации проголосовали за законопроект, который распространяет практику выплат по обязательному государственному страхованию на старших родственников всех бойцов, погибших во время СВО.

Как указывает ТАСС, согласно новым нормам, компенсационные выплаты будут полагаться фактическим воспитателям (старшим родственникам) бойцов, погибших в ходе прохождения службы в первые месяцы СВО или в течение года после увольнения со службы из-за полученных ранений или заболеваний.

Речь идёт о страховых случаях, которые произошли в период с 11 августа 2020 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила списать замороженные долги участников СВО.