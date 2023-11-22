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РИА Новости: ВСУ не придерживаются никаких правил ведения боевых действий

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Начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным «Варяг» заявил, что ВСУ не придерживаются никаких правил ведения боевых действий.

По его словам, главной особенностью действий ВСУ является подлость, которую они, как утверждает боец, получили от своих инструкторов из США и Великобритании.

«Например, ранить одного, дождаться эвакуации и ещё раз нанести удар. Вы заметили, сейчас нет ни на одной машине красного креста?» — цитирует военного РИА Новости.

Ранее в IL Fatto Quotidiano заявили, что украинские генералы не соблюдают основные военные правила.

Также сообщалось, что иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв.

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