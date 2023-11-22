РИА Новости: ВСУ не придерживаются никаких правил ведения боевых действий
По его словам, главной особенностью действий ВСУ является подлость, которую они, как утверждает боец, получили от своих инструкторов из США и Великобритании.
«Например, ранить одного, дождаться эвакуации и ещё раз нанести удар. Вы заметили, сейчас нет ни на одной машине красного креста?» — цитирует военного РИА Новости.
Ранее в IL Fatto Quotidiano заявили, что украинские генералы не соблюдают основные военные правила.
Также сообщалось, что иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв.