РИА Новости: БПЛА «Орлан» в зоне СВО распознают технику ВСУ с помощью нейросети

Часть российских БПЛА «Орлан», применяемых в зоне спецоперации, получила нейросеть, которая позволяет им распознавать технику Украины, в том числе западного производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов «Орлан» получила элементы искусственного интеллекта — нейросеть», — говорится в сообщении. Отмечается, что данная нейросеть позволяет БПЛА в ходе разведывательных полётов автоматически распознавать технику ВСУ, в том числе производства стран Запада. Уточняется, что данная система определяет типы техники примерно в 90% случаев. Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием беспилотников.