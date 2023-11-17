RT в Telegram
Подпишись

РИА Новости: БПЛА «Орлан» в зоне СВО распознают технику ВСУ с помощью нейросети

Короткая ссылка
Часть российских БПЛА «Орлан», применяемых в зоне спецоперации, получила нейросеть, которая позволяет им распознавать технику Украины, в том числе западного производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Часть применяемых в зоне проведения специальной военной операции на Украине беспилотных летательных аппаратов «Орлан» получила элементы искусственного интеллекта — нейросеть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная нейросеть позволяет БПЛА в ходе разведывательных полётов автоматически распознавать технику ВСУ, в том числе производства стран Запада.

Уточняется, что данная система определяет типы техники примерно в 90% случаев.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее предложил рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием беспилотников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить