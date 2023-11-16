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Слуцкий: Зеленскому остаётся только просить мира и переговоров с Москвой

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова Владимира Зеленского о заморозке и завершении украинского конфликта, заявил, что Зеленскому остаётся только просить мира и переговоров с Москвой.
Слуцкий: Зеленскому остаётся только просить мира и переговоров с Москвой
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Об этом он написал в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией. По его мнению, конфликт надо завершить.

Слуцкий подчеркнул, что ни о какой победе Киева речи быть не может. Политик посоветовал Зеленскому понять и принять этот факт.

«Остаётся лишь один путь — просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях», — говорится в сообщении.

Ранее издание Asia Times писало, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.

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