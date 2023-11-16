Слуцкий: Зеленскому остаётся только просить мира и переговоров с Москвой
- globallookpress.com
- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Об этом он написал в Telegram.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией. По его мнению, конфликт надо завершить.
Слуцкий подчеркнул, что ни о какой победе Киева речи быть не может. Политик посоветовал Зеленскому понять и принять этот факт.
«Остаётся лишь один путь — просить мира и переговоров, как когда-то Зеленский уже делал в феврале 2022 года. И вряд ли этот мир будет на украинских условиях», — говорится в сообщении.
Ранее издание Asia Times писало, что Украине нужно заключить сделку с Россией для предотвращения госпереворота.