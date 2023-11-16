СК России передал в суд более 180 уголовных дел в отношении бойцов ВСУ
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Следственный комитет России передал в суд более 180 уголовных дел, расследованных в отношении военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Об этом говорится на официальном сайте СК.

В сообщении указывается, что все уголовные дела были переданы с утверждёнными обвинительными заключениями. Около 140 уголовных дел уже рассмотрены по существу — по ним вынесены обвинительные приговоры в отношении военных ВСУ, осуждённых за расстрелы мирных жителей, а также жестокое обращение с гражданскими.

«Виновным назначены наказания в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного срока», — отметили в СК России.

Помимо этого, в сообщении говорится о привлечении к уголовной ответственности командующего оперативно-тактической группировки «Восток» генерал-лейтенанта Олега Вишневского и полковника Сергея Сирченко — экс-командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Ранее в СК сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении более чем 520 наемников из 44 стран мира, воюющих на стороне ВСУ.