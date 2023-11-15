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ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

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Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении, заявили в Минобороны России.
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении... отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 30-ти военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Также силы ПВО сбили украинский самолёт Миг-29 в Днепропетровской области Украины.

Ранее Военная хроника сообщила, что Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по расположению украинской армии в населённом пункте Димитрово на Запорожском направлении.

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