Российские военные отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении, заявили в Минобороны России.

«На Купянском направлении... отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Уничтожено до 30-ти военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

Также силы ПВО сбили украинский самолёт Миг-29 в Днепропетровской области Украины.

Ранее Военная хроника сообщила, что Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по расположению украинской армии в населённом пункте Димитрово на Запорожском направлении.