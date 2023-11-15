СБУ: в Харькове задержали доцента вуза по подозрению в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Харькове доцента университета по подозрению в сотрудничестве с Россией.
- РИА Новости
«СБУ задержала в Харькове 49-летнего доцента университета», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее СБУ сообщила, что задержала троих граждан, пытавшихся нелегально вывезти с территории Украины оборудование для истребителей МиГ-29.
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