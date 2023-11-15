Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
- РИА Новости
Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.
«Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан возросло до двух», — говорится в сообщении.
Ранее Приходько заявил о гибели жителя при обстреле Горловки со стороны ВСУ.
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