Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом рассказал мэр города Иван Приходько. «Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан возросло до двух», — говорится в сообщении. Ранее Приходько заявил о гибели жителя при обстреле Горловки со стороны ВСУ.