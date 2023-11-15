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The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине

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Президент России Владимир Путин одержал верх в конфликте на Украине на фоне ситуации, когда западные страны переключили своё внимание с Киева на палестино-израильский конфликт.
The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине
  • РИА Новости

Об этом говорится в подкасте газеты The Guardian.

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине», — сказали журналисты.

Они отметили, что время в настоящий момент находится на стороне России.

Ранее газета La Dépêche писала, что провал контрнаступления украинской армии, конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США способствуют достижению целей России.

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