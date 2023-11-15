The Guardian: Путин одержал верх в конфликте на Украине
- РИА Новости
Об этом говорится в подкасте газеты The Guardian.
«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине», — сказали журналисты.
Они отметили, что время в настоящий момент находится на стороне России.
Ранее газета La Dépêche писала, что провал контрнаступления украинской армии, конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США способствуют достижению целей России.