Президент России Владимир Путин одержал верх в конфликте на Украине на фоне ситуации, когда западные страны переключили своё внимание с Киева на палестино-израильский конфликт.

Об этом говорится в подкасте газеты The Guardian.

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине», — сказали журналисты.

Они отметили, что время в настоящий момент находится на стороне России.

Ранее газета La Dépêche писала, что провал контрнаступления украинской армии, конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США способствуют достижению целей России.