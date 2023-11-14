Боррель: ЕС подготовит ещё 10 тысяч солдат ВСУ сверх обещанных 30 тысяч
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Он пообещал, что инструкторы европейских стран смогут «подготовить их очень быстро», однако точные сроки не указаны, передаёт ТАСС.
Кроме того, Боррель призвал нарастить военные поставки Украине, в первую очередь систем противовоздушной обороны и зимнего обмундирования.
«Мы все должны нарастить поставки Украине, в первую очередь срочно необходимых им средств ПВО, зимнего оборудования и обмундирования», — сказал он.
Ранее Боррель сообщил, что объём европейской военной помощи Украине составил €27 млрд.