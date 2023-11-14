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Боррель: ЕС подготовит ещё 10 тысяч солдат ВСУ сверх обещанных 30 тысяч

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Страны Евросоюза приняли решение обучить ещё 10 тыс. украинских военных сверх 30 тыс. солдат, которые уже были подготовлены с начала года. Такое заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: ЕС подготовит ещё 10 тысяч солдат ВСУ сверх обещанных 30 тысяч
  • AP
  • © Francois Walschaerts

Он пообещал, что инструкторы европейских стран смогут «подготовить их очень быстро», однако точные сроки не указаны, передаёт ТАСС.

Кроме того, Боррель призвал нарастить военные поставки Украине, в первую очередь систем противовоздушной обороны и зимнего обмундирования.

«Мы все должны нарастить поставки Украине, в первую очередь срочно необходимых им средств ПВО, зимнего оборудования и обмундирования», — сказал он.

Ранее Боррель сообщил, что объём европейской военной помощи Украине составил €27 млрд.

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