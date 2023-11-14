Боррель: ЕС подготовит ещё 10 тысяч солдат ВСУ сверх обещанных 30 тысяч

Страны Евросоюза приняли решение обучить ещё 10 тыс. украинских военных сверх 30 тыс. солдат, которые уже были подготовлены с начала года. Такое заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

Он пообещал, что инструкторы европейских стран смогут «подготовить их очень быстро», однако точные сроки не указаны, передаёт ТАСС.

Кроме того, Боррель призвал нарастить военные поставки Украине, в первую очередь систем противовоздушной обороны и зимнего обмундирования.

«Мы все должны нарастить поставки Украине, в первую очередь срочно необходимых им средств ПВО, зимнего оборудования и обмундирования», — сказал он.

Ранее Боррель сообщил, что объём европейской военной помощи Украине составил €27 млрд.