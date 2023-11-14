Депутат Рады Устинова планировала назвать дочь Джавелиной, но не убедила мужа
- РИА Новости
Как сообщает издание Hill со ссылкой на саму Устинову, украинский парламентарий действительно рассматривала возможность назвать дочь Джавелиной.
Однако супруг депутата придумал для девочки другое имя — дочь назвали Викторией.
Ранее коллега Устиновой, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*, анонсировал уголовные дела против генералов ВСУ.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.