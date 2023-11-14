Депутат Рады Устинова планировала назвать дочь Джавелиной, но не убедила мужа

Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова, родившая в апреле 2022 года дочь, хотела назвать её в честь американского ПТРК Javelin. Однако эта идея не встретила поддержки со стороны её супруга.

РИА Новости

Как сообщает издание Hill со ссылкой на саму Устинову, украинский парламентарий действительно рассматривала возможность назвать дочь Джавелиной. Однако супруг депутата придумал для девочки другое имя — дочь назвали Викторией. Ранее коллега Устиновой, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*, анонсировал уголовные дела против генералов ВСУ. * Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.