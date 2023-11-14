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Депутат Рады Устинова планировала назвать дочь Джавелиной, но не убедила мужа

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Депутат Верховной рады Украины Александра Устинова, родившая в апреле 2022 года дочь, хотела назвать её в честь американского ПТРК Javelin. Однако эта идея не встретила поддержки со стороны её супруга.
Депутат Рады Устинова планировала назвать дочь Джавелиной, но не убедила мужа
  • РИА Новости

Как сообщает издание Hill со ссылкой на саму Устинову, украинский парламентарий действительно рассматривала возможность назвать дочь Джавелиной.

Однако супруг депутата придумал для девочки другое имя — дочь назвали Викторией.

Ранее коллега Устиновой, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*, анонсировал уголовные дела против генералов ВСУ.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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