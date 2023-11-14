Экс-аналитик Макговерн: Москва будет вести переговоры с Киевом с позиции силы

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что Москва будет вести переговоры с Киевом по урегулированию украинского конфликта с позиции силы.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (русские. — RT) будут вести их с объективной позиции силы», — сказал Макговерн.

Кроме того, добавил экс-аналитик, в ходе переговоров Россия будет диктовать свои условия.

Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы.