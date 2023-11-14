RT в Telegram
Подпишись

Экс-аналитик Макговерн: Москва будет вести переговоры с Киевом с позиции силы

Короткая ссылка
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что Москва будет вести переговоры с Киевом по урегулированию украинского конфликта с позиции силы.
Экс-аналитик Макговерн: Москва будет вести переговоры с Киевом с позиции силы
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Если в конечном итоге переговоры состоятся, они (русские. — RT) будут вести их с объективной позиции силы», — сказал Макговерн.

Кроме того, добавил экс-аналитик, в ходе переговоров Россия будет диктовать свои условия.

Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить