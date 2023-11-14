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Специалист Михайлов высказался о сокращении западных поставок вооружения Украине

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Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал ситуацию с сокращением западных поставок вооружения Украине.
Специалист Михайлов высказался о сокращении западных поставок вооружения Украине
  • AP
  • © Libkos

«Будет больше обещаний, чем дела, — это объективно. Весь мировой оружейный рынок растёт как на дрожжах. Как растут акции производителей оружия, так и стоимость вооружения резко выросла. Тем более когда в течение полутора лет все западные страны скидывались немалыми суммами на военную помощь Украине и Украина просто привыкла к тому, что им отдадут всё, что они попросят», — цитирует эксперта радио «Комсомольская правда».

Как считает Михайлов, скоро просьбы украинской стороны будут игнорироваться мировым оружейным сообществом.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что план Европейского союза по поставке Вооружённым силам Украины 1 млн боеприпасов является нереализуемым.

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