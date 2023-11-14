Генсек НАТО заявил, что Украина будет самостоятельно определять условия мира
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Говоря на эту тему в преддверии совместного заседания с главами военных ведомств стран ЕС в Брюсселе, Столтенберг заявил, что союзникам следует и далее оказывать Киеву поддержку, пишет РИА Новости.
Генсек НАТО также отметил, что степень приемлемости условий переговоров будет определяться той помощью, которую оказывают страны альянса.
Ранее Столтенберг оценил ситуацию на поле боя на Украине. Генсек НАТО заявил, что интенсивные бои продолжаются, а ситуация остаётся сложной.