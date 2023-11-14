ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО
Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нелеповка.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил об обстреле посёлка Зайцево кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.
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