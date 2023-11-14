ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

Украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении. Отмечается, что обстрел вёлся со стороны населённого пункта Нелеповка. Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил об обстреле посёлка Зайцево кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.