УП: на Украине планируют уволить троих командующих войсками

Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить троих командующих украинскими войсками, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. Увольнение грозит в том числе командующему объединёнными силами Сергею Наеву.

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По информации газеты, Умеров также готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, и командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского. «На увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтёры, которые занимаются медицинским обеспечением сил обороны», — говорится в сообщении. 7 ноября украинский депутат Владимир Арьев опроверг собственное заявление о внесении главой Минобороны Украины представления об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.