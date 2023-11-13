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УП: на Украине планируют уволить троих командующих войсками

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Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить троих командующих украинскими войсками, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. Увольнение грозит в том числе командующему объединёнными силами Сергею Наеву.
УП: на Украине планируют уволить троих командующих войсками
  • Gettyimages.ru

По информации газеты, Умеров также готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, и командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

«На увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтёры, которые занимаются медицинским обеспечением сил обороны», — говорится в сообщении.

7 ноября украинский депутат Владимир Арьев опроверг собственное заявление о внесении главой Минобороны Украины представления об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

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