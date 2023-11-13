Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ могут потребовать отставки Зеленского

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём YouTube-канале заявил, что украинские военнослужащие могут потребовать отставки Владимира Зеленского.

Как он отметил, среди военных уже созрело желание отправить Зеленского в отставку.

«В армейской среде уже всё созрело, и они хотят, чтобы Зеленский уже всё — так сказать, пошёл на покой, в отставку», — сказал он.

Также Соскин отметил, что из-за холодов военные ВСУ начали чаще болеть, а также испытывать трудности с логистикой, в частности с поставками еды, оружия и снарядов.

«Там наступлений нет, идёт тяжелейшая оборона», — добавил он.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что украинским генералам следует свергнуть Владимира Зеленского.