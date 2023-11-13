Санду заявила, что не будет отменять свой указ об отставке генпрокурора Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду не собирается отменять свой указ об отставке генерального прокурора Александра Стояногло, несмотря на решения Европейского суда по правам человека и Конституционного суда республики.

Об этом президент заявила в эфире Радио Молдова.

«Решение Конституционного суда — всего лишь констатация, которая не изменит наших планов о проведении конкурса по отбору нового генпрокурора в соответствии с требованиями, которые выдвинул Европейский Союз», — цитирует её ТАСС.

10 ноября стало известно, что председатель Конституционного суда страны Николай Рошка подал в отставку после того, как судьи большинством голосов приняли решение о незаконности отстранения Стояногло.

После этого судейская коллегия КС избрала Домнику Маноле новым председателем.

26 сентября Майя Санду уволила генерального прокурора страны Александра Стояногло. Бывший глава республики Игорь Додон заявил, что Санду боится уволенного генпрокурора, поэтому и «подписала незаконный указ» о его отстранении.

При этом ЕСПЧ заключил, что экс-генпрокурору не дали ознакомиться с поданными в отношении него жалобами и сразу запустили процедуру его отстранения.