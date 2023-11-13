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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Харьков и Одессу

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Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил, что Россия по итогам спецоперации возьмёт под контроль Харьков и Одессу.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Харьков и Одессу
  • Gettyimages.ru

Он отметил во время беседы, что российская сторона готова к переговорам, но только на своих условиях.

«Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков», — предположил он.

Джонсон также добавил, что неизвестно, в каком состоянии останется в итоге Украина, так как её население сократилось вдвое, а готовность западных стран продолжать вливать деньги в киевские власти под большим вопросом.

Ранее бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил, что российские вооружённые силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу.

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