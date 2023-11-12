Песков: Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за раздражённости Запада
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«Он отчаянно это делает, потому что растёт раздражённость в коллективном Западе, растёт усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и припасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.
Это вносит дополнительную нервозность киевскому режиму, добавил он.
Зеленский ранее заявил, что Вооружённые силы Украины намерены предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах.