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Песков: Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за раздражённости Запада

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Владимир Зеленский отчаянно обещает новое наступление армии Украины из-за нарастающей раздражённости Запада и нежелания давать Киеву боеприпасы, потому что их нужно отправлять Израилю. В связи с этим украинские власти готовы плясать любые танцы, считает представитель Кремля.
Песков: Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за раздражённости Запада
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

«Он отчаянно это делает, потому что растёт раздражённость в коллективном Западе, растёт усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и припасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину.

Это вносит дополнительную нервозность киевскому режиму, добавил он.

Зеленский ранее заявил, что Вооружённые силы Украины намерены предпринять новые попытки наступления в 2023 и 2024 годах.

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