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Hill: Киеву придётся пойти на территориальные уступки для переговоров с Россией

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Украинским властям придётся пойти на территориальные уступки ради переговоров с Россией. Об этом заявили в эфире американского The Hill TV.
Hill: Киеву придётся пойти на территориальные уступки для переговоров с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Мы знали, что придём к такой ситуации, когда России и Украине нужно начать переговоры… Украине, вероятно, придётся пойти на территориальные уступки», — говорится в видео.

Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы.

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