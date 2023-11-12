Hill: Киеву придётся пойти на территориальные уступки для переговоров с Россией

Украинским властям придётся пойти на территориальные уступки ради переговоров с Россией. Об этом заявили в эфире американского The Hill TV.

«Мы знали, что придём к такой ситуации, когда России и Украине нужно начать переговоры… Украине, вероятно, придётся пойти на территориальные уступки», — говорится в видео.

Ранее бывший главнокомандующий Вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что Украине, скорее всего, придётся смириться с потерей территорий, «хотя бы на время», чтобы прекратить боевые действия и восстановить силы.