RT в Telegram
Подпишись

Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Бердянску Запорожской области, по предварительным данным, сбиты две ракеты Storm Shadow.
Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По данным Рогова, около 11:30 мск в Бердянске прозвучали взрывы, предварительно, успешно сработали российские средства противовоздушной обороны.

«Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

4 ноября Рогов заявил, что в небе над Бердянском Запорожской области сбили три ракеты Storm Shadow.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить