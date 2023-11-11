Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Бердянску Запорожской области, по предварительным данным, сбиты две ракеты Storm Shadow.

Об этом он написал в Telegram.

По данным Рогова, около 11:30 мск в Бердянске прозвучали взрывы, предварительно, успешно сработали российские средства противовоздушной обороны.

«Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

4 ноября Рогов заявил, что в небе над Бердянском Запорожской области сбили три ракеты Storm Shadow.