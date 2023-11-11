Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску в Запорожской области
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По данным Рогова, около 11:30 мск в Бердянске прозвучали взрывы, предварительно, успешно сработали российские средства противовоздушной обороны.
«Сообщается о сбитии двух целей в районе города. Предварительно сбито две ракеты Storm Shadow», — говорится в сообщении.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
4 ноября Рогов заявил, что в небе над Бердянском Запорожской области сбили три ракеты Storm Shadow.