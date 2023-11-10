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Российские бойцы заявили RT об истощении сил ВСУ на Запорожском направлении

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Российские бойцы заявили военному корреспонденту RT Игорю Жданову об истощении сил украинских военных на Запорожском направлении.
Российские бойцы заявили RT об истощении сил ВСУ на Запорожском направлении
  • РИА Новости

«Противник полностью истощён на нашем направлении. Все наиболее боеспособные подразделения [ВСУ] мы уже разбили, они уже понесли критические потери», — сказал один из российских военных.

По его словам, те силы, которые должны были заместить украинских солдат на данном направлении, спешно были переброшены на другие участки фронта.

Отмечается, что бойцы расчёта БПЛА российских сил специального назначения успешно пресекают атаки украинской армии в районе Вербового в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российская армия в течение недели вела активную оборону на Запорожском направлении, отразив 14 атак ВСУ.

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