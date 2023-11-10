Небензя: более 5 млн человек прибыли с Украины в Россию с начала СВО

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» заявил, что на российскую территорию приехали с Украины и из республик Донбасса более 5 млн человек с начала СВО.

«С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тыс. — дети», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками.

«Только 2 тыс. из них — воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями учреждений», — добавил Небензя.

Ранее Небензя заявил о лицемерности западных стран, которые восемь лет закрывали глаза на обстрелы городов Донбасса украинцами, а в настоящий момент винят российскую сторону в украинских обстрелах живущих там людей.