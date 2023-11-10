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Рогов: в Каменке-Днепровской загорелась газовая магистраль из-за обстрела ВСУ

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В городе Каменка-Днепровская в Запорожской области повреждена газовая магистраль, произошло возгорание в связи с обстрелом со стороны украинской армии.
Рогов: в Каменке-Днепровской загорелась газовая магистраль из-за обстрела ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Morten Falch Sortland

Об этом написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов у себя в Telegram-канале.

По его словам, также разрушен дом, находящийся в переулке Светлом. Кроме того, повреждены частные домовладения на улице Усачёва.

«На данный момент данные о жертвах и пострадавших не поступали», — сообщил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую из РСЗО, было зафиксировано не менее пяти взрывов.

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