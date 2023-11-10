Рогов: в Каменке-Днепровской загорелась газовая магистраль из-за обстрела ВСУ
- Gettyimages.ru
- © Morten Falch Sortland
Об этом написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов у себя в Telegram-канале.
По его словам, также разрушен дом, находящийся в переулке Светлом. Кроме того, повреждены частные домовладения на улице Усачёва.
«На данный момент данные о жертвах и пострадавших не поступали», — сообщил Рогов.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую из РСЗО, было зафиксировано не менее пяти взрывов.