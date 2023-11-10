Захарова заявила о риске экологической катастрофы на Приднепровском химзаводе

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о риске экологической катастрофы на Приднепровском химическом заводе.

Соответствующее заявление Захаровой приводится на сайте МИД России.

«Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что в конечном счёте может привести к экологической катастрофе», — сказала она.

При этом представитель МИД подчеркнула, что загрязнение может коснуться не только подконтрольной киевскому режиму территории страны, но и той земли, что за её пределами.

Ранее Захарова заявила, что порядка 12 млн т радиоактивных отходов рискует попасть в реку Днепр и грунтовые воды из-за действий украинских властей.