На Херсонском направлении 26 солдат ВСУ сдались в плен армии России
За прошедшую неделю на Херсонском направлении 26 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
По данным ведомства, потери украинских войск составили порядка 505 человек личного состава, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей.
Помимо этого, ВС России с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов по объектам противника.
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