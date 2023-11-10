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На Херсонском направлении 26 солдат ВСУ сдались в плен армии России

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За прошедшую неделю на Херсонском направлении 26 украинских военнослужащих сдались в плен российской армии, передаёт Минобороны России.
На Херсонском направлении 26 солдат ВСУ сдались в плен армии России
  • РИА Новости

По данным ведомства, потери украинских войск составили порядка 505 человек личного состава, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей.

Помимо этого, ВС России с 4 по 10 ноября нанесли 11 групповых ударов по объектам противника.

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