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Песков рассказал, когда возникнут предпосылки для урегулирования на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда возникнут предпосылки для урегулирования конфликта на Украине.
Песков рассказал, когда возникнут предпосылки для урегулирования на Украине
  • РИА Новости

По его словам, чем раньше в Киеве поймут, что продолжение военных действий ВСУ является бесперспективным, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования. 

Также Песков назвал главным для России достижение своих целей.

Он отметил, что в условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами Россия продолжает специальную военную операцию.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул важность моральной поддержки для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

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