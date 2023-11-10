Песков рассказал, когда возникнут предпосылки для урегулирования на Украине
- РИА Новости
По его словам, чем раньше в Киеве поймут, что продолжение военных действий ВСУ является бесперспективным, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования.
Также Песков назвал главным для России достижение своих целей.
Он отметил, что в условиях отсутствия предпосылок для урегулирования политико-дипломатическими средствами Россия продолжает специальную военную операцию.
Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул важность моральной поддержки для военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.