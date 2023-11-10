ВВС Франции доставили в Кишинёв первую партию вооружений для армии Молдавии
- Gettyimages.ru
- © Leonid Andronov
Об этом сообщило Минобороны Молдавии.
Отмечается, что техника, которая предназначается для пехотных войск, поможет обеспечить совместимость молдавских бойцов с войсками НАТО и Евросоюза в рамках совместных учений и миссий.
Также в Минобороны заявили, что в скором времени ведомства Франции и Молдавии заключат новое соглашение о военном сотрудничестве.
Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что стране нужна современная и оснащённая армия, которая сможет взаимодействовать с «внешними партнёрами».