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ВВС Франции доставили в Кишинёв первую партию вооружений для армии Молдавии

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Франция доставила в Кишинёв первую партию вооружений для Национальной армии Молдавии, в неё вошли личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, лёгкое пехотное вооружение и снаряды.
ВВС Франции доставили в Кишинёв первую партию вооружений для армии Молдавии
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Andronov

Об этом сообщило Минобороны Молдавии.

Отмечается, что техника, которая предназначается для пехотных войск, поможет обеспечить совместимость молдавских бойцов с войсками НАТО и Евросоюза в рамках совместных учений и миссий.

Также в Минобороны заявили, что в скором времени ведомства Франции и Молдавии заключат новое соглашение о военном сотрудничестве.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что стране нужна современная и оснащённая армия, которая сможет взаимодействовать с «внешними партнёрами».

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