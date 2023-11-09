В Запорожской области задержан подозреваемый в призывах к терактам

Следственный комитет в Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Бердянска, который подозревается в призывах к терактам и поддержке нацполка «Азов»*.

По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина в социальных сетях призывал к убийству российских военнослужащих, а также положительно отзывался о националистах «Азова».

«Фигурант в ходе допроса полностью признал вину», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в Запорожской области рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.