В Запорожской области задержан подозреваемый в призывах к терактам

09 ноября 2023 | 19:22
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03 ноября 2023 | 18:03
03 ноября 2023 | 11:02
Следственный комитет в Запорожской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Бердянска, который подозревается в призывах к терактам и поддержке нацполка «Азов»*.
По версии следствия, в феврале 2023 года мужчина в социальных сетях призывал к убийству российских военнослужащих, а также положительно отзывался о националистах «Азова».
«Фигурант в ходе допроса полностью признал вину», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в Запорожской области рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.