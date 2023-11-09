WP: ракетный удар превратил церемонию награждения бойцов ВСУ в «мясорубку»

Ракетный удар ВС России по бойцам украинской 128-й горно-штурмовой бригады «Закарпатье» в Запорожской области превратил церемонию награждения бойцов ВСУ в «мясорубку», пишет газета The Washington Post. Как рассказал газете один из членов бригады, сразу после удара на месте поражения нашли 21 тело военных, однако «сколько человек выжило в больницах — неизвестно».

«Церемония награждения превратилась в мясорубку», — пишут авторы статьи.

Как утверждается, ракетный удар уничтожил в том числе высокопоставленных офицеров бригады.

Изданию также рассказали, что на награждение были приглашены «лучшие люди» из разных частей, в списке значилось 43 военных. Ракета поразила собравшихся «через 10 минут после начала церемонии», говорится в статье.

5 ноября глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что в стране начали расследование гибели бойцов бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара в Запорожской области.

При этом солдат из этой бригады заявил в интервью американским журналистам, что ответственность за гибель более 50 военных лежит на руководстве этого подразделения.

Владимир Зеленский отстранил от должности командира бригады Дмитрия Лысюка.