WP: ракетный удар превратил церемонию награждения бойцов ВСУ в «мясорубку»
- РИА Новости
«Церемония награждения превратилась в мясорубку», — пишут авторы статьи.
Как утверждается, ракетный удар уничтожил в том числе высокопоставленных офицеров бригады.
Изданию также рассказали, что на награждение были приглашены «лучшие люди» из разных частей, в списке значилось 43 военных. Ракета поразила собравшихся «через 10 минут после начала церемонии», говорится в статье.
5 ноября глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что в стране начали расследование гибели бойцов бригады «Закарпатье» в результате ракетного удара в Запорожской области.
При этом солдат из этой бригады заявил в интервью американским журналистам, что ответственность за гибель более 50 военных лежит на руководстве этого подразделения.
Владимир Зеленский отстранил от должности командира бригады Дмитрия Лысюка.